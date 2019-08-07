衝衝衝的行政院長蘇貞昌七夕情人節在臉書與妻子詹秀齡放閃，但蘇揆不是說情話，而是發表政績告白語錄「我不管做甚麼，都是全力以赴」。

蘇揆的告白語錄，包括結婚後合併申報的稅比較划算，浪漫說不出口，他只好用精打細算來掩飾害羞；政策是今年政府推動有感減稅，月薪3萬、年薪40.8萬以下單身小資族、雙薪家庭年薪81.6萬元以下都不用繳稅。

蘇揆還與副手陳其邁合照，說就算是吃滷肉飯的命，也要一輩子在一起 ，但你知道要守護這碗滷肉飯，不比摘星星容易。政策是政府透過疫區行李百分之百檢查、加重罰款以及不讓未繳罰款旅客入境，至今成功阻絕非洲豬瘟入侵台灣。

蘇揆4項政績告白的第3項，是坐上大貨車當司機，還指著照後鏡說，你突然跳上我的車，想要給我一個驚喜，我裝作很訝異，其實早已從車尾鏡中看到你。政策是政府補助大型車視野輔助系統，最高4000元，明年起列為驗車項目，讓大型車視野更全面，讓路人更安全。

最後一項政績告白是，國家的托育補助增加了，不再生一個嗎？新換上的被單和香水味，我聽到了你的回答。政策是育兒補助新上路，包括每月育兒津貼2500元、準公幼每月最多4500元、私立幼兒園每學期補助1500元。

(中時 )