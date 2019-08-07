台電「棒球Fun電營」6日在台東第1棒球場舉行。（莊哲權攝）

台東縣棒球小將代表台灣在美國打小馬盃，6日戰勝墨西哥隊奪冠，在此同時，台電將國手級的教練及選手帶來台東，舉辦1周的「棒球Fun電營」，小朋友們熱情地在球場上盡情跑壘、揮棒、接球，台電棒球隊希望未來能經常到台東傳承打球經驗。

由台東縣聯隊代表的中華隊昨天在美國打小馬盃少棒錦標賽，6日以10比4擊敗墨西哥隊拿下冠軍，消息傳來，讓正在台東舉行的棒球營學員與國手們無比振奮。

成棒台電隊昨起在台東第1棒球場舉辦1星期的「棒球Fun電營」棒球營，台東縣國小學童有近200人參加，台電隊則派出6位亞運國手到現場指導。

這也是成棒台電隊是首次到台東培訓小球員，他們安排了打球禮節和各種基本動作課程，學童們很認真地學習跑壘、揮棒、投球等動作，尤其是國小棒球隊隊員，好不容易能接觸到國手，希望能從他們身上學到更多打球的技術。

小三學童葉沛凌說，去年參加過台電足球營，覺得很好玩，聽老師說，今年暑假台電還要辦棒球營，就跟哥哥一起報名參加，希望這幾天學會棒球知識，以後就可以跟哥哥們一起討論棒球。

台電工會董事廖展平表示，台電是國營事業，應在培植運動公益擔起領頭羊角色，因此除了培養6支球隊外，更利用暑假期間，讓球員們身兼教練，到各地舉辦球類夏令營，培養各類運動種子。

(中時 )