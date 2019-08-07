今天是一年一度七夕！有一群熱情學子們，他們犧牲暑假玩樂或是打工賺零用錢的機會，申請到台北市立動物園實習，在工作人員的帶領下，他們用消防水帶幫小貓熊、棕熊、美洲獅及浣熊等動物，設計製作各式各樣的行為豐富化設施。看到動物們玩得不亦樂乎的模樣，同學們認為，這是他們收過最好、最有價值的情人節禮物了！

保育員將志工為美洲獅特製的愛心形狀玩具掛在活動場上。（台北市立動物園提供）

每年7、8月的暑假期間，走在台北市立動物園裡，很容易發現一群穿著五顏六色背心的大學生們，在協助園區工作人員執行各項業務。他們來自全國大專院校，依據不同科系研修的課程內容，為培養未來職涯所須具備的專業素養，分別在不同的組室學習與服務。

動物園實習生為小貓熊製作的行為豐富化設施（左）、實習生正在懸掛送給棕熊的行為豐富化玩具（右）。（台北市立動物園提供）

今年獲選於溫帶動物區見習的同學們，在保育員的指導下，和志工們運用消防水帶，設計製作了多項好玩又有趣的行為豐富化設施，送給小貓熊、棕熊、美洲獅及浣熊等，希望動物們在一年一度的七夕情人節及未來的每一天，都能過得既充實又愉快！

美洲獅「喵寶」玩的不亦樂乎。（台北市立動物園提供）

大家一定很好奇，為什麼保育員偏愛使用消防水帶作為環境豐富化的主要素材，原來消防水帶具有：1.堅固耐用不易損壞：動物不易誤食（安全），且使用較長時間；2.變化性高：可裁剪，可編織，可搭配其他零件（如螺絲）進行製作；3.對環境友善：可將廢棄水帶進行充分再利用；4.來源穩定：在消防局大力支持下，定期提供淘汰的舊水帶，保育員只要花點巧思，就可以創作出行為豐富化設施，讓動物們玩得十分盡興。

美洲獅「喵寶」跳上棲架，試圖將玩具叼走。（台北市立動物園提供）

每年來到台北市立動物園實習的學生，都懷抱著希望讓動物過得更好的心願，他們個個創意十足又熱情洋溢，有了他們的參與，也為許多資深同仁帶來不少的啟發，彼此教學相長，經驗傳承，共同為野生動物的將來繼續努力。這次參與設計製作行為豐富化設施的同學們，原本只單純的想要讓動物們更幸福，殊不知在看到動物開心地使用行為豐富化設施後，內心都覺得十分感動，也度過了一個難忘的七夕情人節！

(中時電子報)