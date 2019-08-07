豐年祭也走環保風！台東縣成功鎮的阿美族旮祭來部落響應台東縣環保局減碳政策，參與「拒絕1次用」行動，現場只有取材自大自然的餐具，並透過淨灘、搭乘大眾運輸工具如，降低垃圾產生及環境的負荷。

頂著30度的高溫，阿美族旮祭來部落豐年祭熱情登場，族人們不分男女老幼載歌載舞，熱力四射，而且現場完全看不到塑膠碗盤、免洗筷等1次性餐具，取而代之的是月桃葉、麵包樹葉、竹子等取自大自然的環保餐具，或不鏽鋼餐具。

台東縣環保局表示，近年來台東縣垃圾處理逼近飽和，為減少部落辦理豐年祭活動使用一次用餐具造成大量的垃圾與環境髒亂，以「台東環保慶豐年」為主題，邀請原住民部落參與，並宣導遊客以無痕小旅行為目標，參與部落低碳豐年祭特色旅遊。

環保局指出，旮祭來部落已經是第4年參與響應「拒絕1次用」行動，除了用餐過程中使用環保餐具以外，也鼓勵部落族人發揮食當地、用在地的文化特色，並協調部落在祭儀中加入淨海、淨灘、淨水源地、低碳飲食風味餐比賽等，讓豐年祭也可以很環保。

(中時 )