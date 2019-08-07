埃及內政部表示，一輛裝有爆裂物的車子5日在開羅市中心爆炸，造成至少20人死亡與47人受傷。這是開羅兩年多來死亡人數最多的恐怖主義相關事件。

埃及政府原先說，爆炸案是因4輛車子相撞而起。但內政部後來表示，這輛裝有爆裂物的車子事實上是開往開羅另一處發動攻擊。

埃及內政部在聲明中表示：「技術檢驗也指出，這輛裝有爆裂物的車子與其他車輛相撞時引發爆炸。據估計，這輛車子當時是要開往另一個地方，用來在其他地方發動恐怖主義行動。」

聲明又說，這輛車子是幾個月前從開羅以北約88公里處的孟魯費亞省（Menufia）偷來的。

「華盛頓郵報」報導，目前沒有團體承認犯案，但埃及有關當局馬上將矛頭指向哈斯姆（Hasm）。3年前出現的好戰團體哈斯姆，已經宣稱犯下多起攻擊案。埃及指控哈斯姆是遭禁的穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）分支。穆斯林兄弟會已經否認這些指控。

埃及衛生部表示，爆炸引起火災後，埃及國家癌症中心（National Cancer Institute）疏散部分區域。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1080807

(中央社)