水手隊工具人貝克漢(Tim Beckham)被檢驗出體內有禁藥雄性激素司坦唑醇(Stanozolol)，將禁賽80場，意味著貝克漢本季提前結束，水手接下來的48場比賽與他無緣。

29歲的貝克漢是2008年光芒的選秀狀元，不過在小聯盟熬了5年才登上大聯盟，結果也打不出成績，不符合原先對他的預期。今年以自由球員身份加入水手，開季曾以游擊手身分一度打出短期火燙手感，不過最後因守備遭到其他選手取代而減少出賽機會。

去年水手隊坎諾( Robinson Cano)也因違反禁藥條例遭到禁賽，貝克漢為水手近2年第2位驗出禁藥的選手，而根據規定，水手不必支付貝克漢薪水。

貝克漢今年出賽88場，留下2成37打擊率、15支全壘打與47分打點，而貝克漢則在聲明中表示自己其實不知情，「我從信賴的來源得到某個產品，他們說這是安全的，不過令人遺憾的是這產品遭到汙染，」貝克漢表示將會負起責任，接受所有判決結果，期待禁賽後仍能重新開始球員生涯，並對球團、球迷以及家人朋友致歉。

(中時電子報)