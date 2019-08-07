父親節即將到來，蘆竹分局分局長黃益三有感於員警父親節執勤的辛勞，特地親自設計了父親節祝福圖樣，並請具有電腦美術繪畫專才的員警製作了一張電子賀卡，透過手機向分局員警致意，祝福「全天下的爸爸 父親節快樂」。

這張電子賀卡並非委託專業廠商所設計繪製的，而是出自於蘆竹分局偵查隊33歲的偵查佐楊易霖所創作，警專第25期畢業，對卡通、漫畫等具有濃厚興趣，並且勤奮臨摹自學，高中時甚至代表學校對外參賽，屢屢獲獎。

透過繪畫來紓解壓力，是楊易霖最喜歡的方式，繪畫在他生命中占有一席之地，這次受託繪製用來祝福同仁的父親節電子賀卡，對他來說，深具意義。同時也希望卡通版的分局長圖像能「博君一笑」，讓父親節仍堅守崗位執勤的同仁們能保持愉快的心情，與全天下的爸爸一樣，有個快樂父親節。

黃益三說，手機螢幕上所呈現的圖畫色彩與簡短文字，很直接又溫暖的傳達了祝福心意，尤其「卡通版」的自己更是維妙維肖，看了不禁莞爾一笑。

楊易霖也不吝將他的長才發揮在警政宣導工作上，許多蘆竹分局犯罪預防及安全宣導圖樣即是出自他的手筆，就連警政署「NPA署長室」臉書網站上也曾出現過他的宣導插圖。

(中時 )