台北市長柯文哲7日與士林區里長舉行市政座談會，會前回答媒體詢問關於台灣民眾黨的立委規劃。（王英豪攝）

台北市長柯文哲今早接受媒體訪問。（吳堂靖攝）

前鴻海董事長郭台銘、台北市長柯文哲今傳出早在8月1日晚間已經碰面，商討2020合作事宜，且柯文哲席間提出民調佐證，兩人合作有勝算，郭台銘也拋出條件說，如果民調贏藍營參選人韓國瑜5％以上就願意參選。對此，柯文哲今大打太極沒有正面回應，不過，他也說了一句「不告訴你」，並未否認兩人已見面。

外傳3日下午傳出郭柯兩人已見面，但雙方陣營都否認，本報當天掌握兩人實際上已在1日晚間，也就是柯文哲正式開記者會說明組黨的當晚即已碰面；今又有周刊披露，兩人1日晚上在郭台銘家中會面，柯文哲提出現今民調數字意圖召喚郭台銘參選，而郭則表示，如果支持度贏過韓國瑜5％，也就是大於誤差範圍，就願意參選。

針對柯郭兩人在8/1已經作過會面的報導，柯文哲表示他在路上已經看過該篇文章，笑說該文寫得活靈活現，內容3分真7分假，簡直就是篇「政治科幻小說」。被問到哪些部分是真的、是否真的已經會過面，柯文哲沒有否認，僅神祕表示：「不告訴你」。

媒體追問到底有沒有見面？柯文哲說「不要告訴你」，記者實在可以改行去寫政治科幻小說，寫得像真的，哪裡得到的靈感？媒體繼續問有沒有見面、真的部分是哪些？柯文哲又說，七分假更多啊，「不要跟你講！」

柯說，郭台銘開條件部分，那要去問郭台銘，至於所謂雙方會一起提出立委參選人名，「這更好笑，我腦袋裡完全沒這件事，那從哪來的？實在是政治科幻小說。」

如果見面談話內容不公開，會不會讓外界認為是去「討糧草」？柯文哲說，不會啦，自己已經練成「無氧呼吸能力」，選戰打到現在花很少錢，很多志工還自備糧草。

台北市長柯文哲與士林區里長座談 會前受訪

(中時 )