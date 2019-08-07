香港浸大學生會轟警無理拘捕 製造白色恐怖 09:422019/08/07 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港浸會大學學生會會長方仲賢昨晚(6日)在深水埗被警方截查，警方在他手持的袋內發現10支電筒型雷射槍，以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕他，最終演變成逾千人夜圍深水埗警署。 浸大學生會內務秘書方嘉誠今早(7日)出席電台節目表示，方仲賢購買的是「雷射筆」，購買後有便衣警員尾隨並拍他肩膀，他感到驚慌想離開。 方嘉誠指，當時方仲賢並無襲擊警員，批評警方濫用私刑，又認為購買雷射筆並無違法，質疑警方亦會指其他物品是攻擊性武器，譴責警方無理拘捕，製造白色恐怖。 (中時 ) #警方 #拘捕 #學生會 #警員 #恐怖 也許您會感興趣 推薦閱讀 反修例示威氛圍籠罩 港多大學或縮短迎新營 10:222019/08/03 兩岸 香港反送中籠罩 大學取消迎新營 04:092019/08/04 兩岸新聞 誰是中共代理人 綠色恐怖罩頂 04:092019/08/04 焦點新聞 反送中籠罩 港大學縮短迎新營 04:102019/08/04 兩岸要聞 大黃牛擋路 岡山警員牽回農田避免意外 11:262019/08/05 生活 全港爆混亂！港警至少拘82人 天水圍76人涉非法集會 19:422019/08/05 兩岸 台企聯：民進黨製造綠色恐怖 讓台商回不了家 17:082019/08/06 兩岸 警方查緝毒品案 意外發現垃圾山 16:532019/08/06 社會 德州槍擊案致8墨西哥人死 墨政府批恐怖主義 17:302019/08/06 國際 巨蛋旁豪宅下場慘…專家驚爆恐怖地雷 00:022019/08/07 財經 兩岸熱門新聞 陸電影局：暫停影片和人員 參加2019台北金馬獎 - 兩岸 香港示威衝突！港警深夜旺角清場 首次出動裝甲車 - 兩岸 譴責「中共代理人」修法 將造成眾多無辜受害！轟綠色恐怖 台商憂回不了家 - 焦點新聞 - 旺報 陸國航停飛夏威夷 網民驚：不准去美國玩了？ - 兩岸 大陸影片和人員暫停參加台北金馬影展 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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