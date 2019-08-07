香港浸會大學學生會會長方仲賢昨晚(6日)在深水埗被警方截查，警方在他手持的袋內發現10支電筒型雷射槍，以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕他，最終演變成逾千人夜圍深水埗警署。

浸大學生會內務秘書方嘉誠今早(7日)出席電台節目表示，方仲賢購買的是「雷射筆」，購買後有便衣警員尾隨並拍他肩膀，他感到驚慌想離開。

方嘉誠指，當時方仲賢並無襲擊警員，批評警方濫用私刑，又認為購買雷射筆並無違法，質疑警方亦會指其他物品是攻擊性武器，譴責警方無理拘捕，製造白色恐怖。

(中時 )