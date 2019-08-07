西進已成為許多台灣年輕人的就業選擇，福建主流媒體東南衛視推出《台青築夢季Ⅱ》，在節目中，主持人帶著攝影團隊走進台灣青年的工作圈、朋友圈，用真實、生動、有趣的視角呈現台青在大陸打拚及生活的真實面，加上正在播出的兩岸青年交友、婚戀節目《漂洋過海來愛你》，東南衛視正吹起一股青春風潮。

在《台青築夢季Ⅱ》的12集節目裡，來自台灣嘉義的蔡志陽，在福建漳浦縣打造水果王國，立志做大這個在祖父手中創建的家族事業；高中一畢業就來大陸的張欣頤，則投入福建泰寧縣的鄉村更新建設；在上海經營文創產業的連泰瑞結合兩岸文創菁英，專注做與別人不一樣的特色文創；而阿美族青年楊品驊在北京胡同裡開台灣少數民族音樂餐廳，還準備擴點到大陸其他地方，每個人的故事雖然不同，但都一樣精彩，且有著赤子之心。

《台青築夢季Ⅱ》是第一季節目的升級版，不僅展現台灣青年在大陸發展的成功，更挖掘他們內心的成長，讓更多兩岸民眾看到這群可愛、敢拚的台灣青年在大陸追夢、築夢、圓夢的動人故事。

《台青築夢季Ⅱ》7月23日起每周二晚間9:20在東南衛視播出，8月1日起每周四晚上10:13在海峽衛視播出。

(中時電子報)