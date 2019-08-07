陸軍第八軍團步兵第203旅，今天（7日）凌晨驚傳一名士兵在站大門夜哨時，對自己連開3槍倒臥崗哨亭，經CPR搶救無效，確認死亡。目前警方已到場封鎖進行調查中。

陸軍第八軍團表示，步兵第203旅所屬士兵，於今（7）日凌晨在營內自我傷害已遂；案發後，單位立即封鎖現場，並通報地區憲警單位到場處理。

第八軍團表示，後續會全力配合檢警調查，釐清案情，並將協助家屬辦理治喪等事宜；另將持續加強官兵生命教育與心理諮商輔導，以建立正確生命認知，避免憾事再生。

據了解，該名士兵約在凌晨2時許，執行大門站哨勤務時，突然對自己連開3槍，倒臥崗哨亭內，營區救護小組立即前往檢傷，發現該士兵已失去生命跡象，經實施CPR仍舊無效。

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(中時電子報)