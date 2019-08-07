台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，根據黨章規範，允許黨員擁有雙重黨籍，也不用繳黨費。面對外界質疑，此舉恐吸引在他黨沒有生存空間的「蟑螂、老鼠」入黨？柯文哲今受訪時笑說，這是要凸顯藍綠「不是朋友、就是敵人」的文化，製造分裂的就是這兩個黨，我們要凸顯人家心胸狹窄、目光短淺。

柯文哲昨天受訪時談到自己的立委提名策略，首先要提滿34席不分區。他今天再度說明，上次時代力量提名戰略錯誤，不分區提名6名，後來民進黨放出一個「投給時代力量票都浪費掉，因為他們票已經多了」，其實時代力量最高衝到10幾趴，大家一聽對啊，超過也沒用，就轉投給民進黨；最近又一個問題，因為男女比例的關係，中間退出一個，你看黨團解散了沒有？快（解散）了，黃國昌再不幹，他們黨團就解散了！

柯文哲澄清，民眾黨目標不是要取代時代力量，他也不知道、再講吧。但不分區就是要很清楚作為「柯文哲意志在立法院的展現」，所以不分區要找專業人士，立法院不應該是利益糾結的場所，應該是建立專業文化、對台灣中央政府的資訊要開始重新整理，只要不分區能夠展現執行柯文哲意志力，選票應該就可以從他轉移到政黨票。

至於區域立委提名部分，柯文哲說，至少要有「能贏或是讓別人輸」這種實力，否則提了也沒意義。

柯文哲強調，提名的標準，就像人家問他市長接班人選的條件，首先要選得上，總是要有這能力影響選舉結果，之後再看這人行不行；所以像是目前前議員李婉鈺、童仲彥不排除入黨參選，他認為「哇，這困難了」，但還是一樣，要有數據證明你符合前面兩個條件再說（指能夠影響選區的選舉結果）。

至於雙重黨籍部分，柯文哲則說明，允許雙重黨籍就是說像獅子會、扶輪社都可以參加，希望超越藍綠不是消滅藍綠，是希望和諧共同生存。他透露，聽說有一個已經被國民黨開除了，顯現他們文化就是「不是朋友就是敵人」，製造分列就是這兩個黨，要凸現說這種人家是心胸狹窄、目光短淺。

(中時 )