好香！必勝客推黃金榴槤比薩搶市 10:222019/08/07 工商 姚舜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 必勝客推出「黃金榴槤」比薩，攻佔榴槤控味蕾。(圖／必勝客） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 搶攻暑假餐飲商機，台灣必勝客即日起推出推出「黃金榴槤」比薩，創速食產業先例，首度將有「亞洲果王」之稱的榴槤風味「置入」比薩中，標榜嚴選泰國「金枕頭」榴槤，金黃香甜的果肉與加量25%濃郁莫札瑞拉起司完美結合。 必勝客「黃金榴槤」比薩採夏季限定，限時1個月！平均每日每店只限量3個，大比薩499元，即日起於全台門市上市。 (工商 ) #必勝客 也許您會感興趣 推薦閱讀 玩食熱門新聞 中和老店飄香20餘年 餛飩天天手工現作 - 玩食 錯過班機怎辦？空服員曝省荷包秘招 - 旅遊 長治「周家水餃」餛飩 吃過都說不輸里港的 - 旅遊 Old is New！最「老」五星義菜餐廳Ziga Zaga上「新」菜 - 旅遊 - 工商 山東妹子做大餛飩 好吃口味多 - 旅遊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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