搶攻暑假餐飲商機，台灣必勝客即日起推出推出「黃金榴槤」比薩，創速食產業先例，首度將有「亞洲果王」之稱的榴槤風味「置入」比薩中，標榜嚴選泰國「金枕頭」榴槤，金黃香甜的果肉與加量25%濃郁莫札瑞拉起司完美結合。

必勝客「黃金榴槤」比薩採夏季限定，限時1個月！平均每日每店只限量3個，大比薩499元，即日起於全台門市上市。

(工商 )