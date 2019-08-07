阿正只希望女兒能夠盡快恢復健康。（圖／基督教救助協會提供）

阿正（化名）與太太育有一對子女，靠在工地綑鋼筋做板模養活一家四口，10歲的女兒前年底連續多次感冒後，出現重心不穩、爬樓梯很吃力，睡覺時無法翻身等現象，原本只是以為是感冒後遺症，未曾帶到大醫院檢查，後來遭診斷出是「幼發型皮肌炎」，一個月的醫療費就高達10萬元。

為了照顧全身無力、隨時會跌倒的女兒，阿正太太辭掉了穩定的居服員工作，改為打零工；為了多賺點錢，阿正每天早上5點就到公司開門，晚上最後離開，只希望多累積點工時、多賺點錢。

得知此一消息後，基督教救助協會玉里坪頂1919服務中心立刻為阿正申請了1919急難救助金，加上孩子的學校發動全校募款，以及各界捐款，勉強湊足了半年的醫療費。但今善款即將用罄，女兒的病還不知能否痊癒，讓阿正非常憂心。

雖然要照顧重症女兒，但阿正夫婦依舊擔任1919食物發放志工，協助發放食物包給弱勢族群，縱使面對沈重的財務壓力，卻沒想到要申請，就是希望把食物包留給更需要的人。直到今年1月，救助協會花蓮社工看不下去，告訴阿正說，有了食物包後，每兩個月就可省下2500元，用在孩子的醫療費上，阿正才提出申請。

談到父親節願望，阿正僅說，只希望她有力氣寫張卡片，說聲父親節快樂，「我就心滿意足了」，只希望女兒能趕快恢復健康。「即使要拿我的命去換，我都願意」。

(中時 )