新竹縣竹北市6日下午發生一起驚魂案，一名母親不慎將2個月大的嬰兒反鎖在車內，由於當日高溫、鎖匠未能協助，該名媽媽立即報警求助，警方到場徵得民眾同意後，直接破窗救嬰，幸未造成傷害。

新竹縣警察局竹北分局六家派出所警員高禎廷、蔡文馨，及實習生周展煌6日下午4點許，接獲民眾報案，因不慎將孩子反鎖在車內，因而求助。警員等3人到場後，發現民眾將車子停入停車格熄火後，就先將嬰兒車取出，但因鑰匙仍在車內，車輛卻自動上鎖，導致嬰兒獨自被反鎖在內。

該名母親報案前已先致電鎖匠求助，卻愛莫能助，但因嬰兒獨自在車內已有10多分鐘，擔心高溫導致孩子不適，因此情急下報警求助。警方見狀，由於當時氣溫高達攝氏30餘度，因此徵得同意後，由新竹縣消防局警消人員立即自離嬰兒最遠處破窗，直接救出孩子，幸無異狀。

竹北警分局也呼籲，炎炎夏日誤將孩子單獨留於車內，恐造成脫水進而休克，務必要當心。

(中時 )