39歲女星小嫻(黃瑜嫻)，去年7月正式跟前職籃選手何守正離婚，結束5年婚姻，恢復單身的她寄情工作，不但接業配開直播，也接拍on檔夯劇，更為戲剪去招牌長髮直接剃了小平頭，爽快揮別過去的不愉快，而用工作填滿生活似乎有所成效，一度接髮的她，日前公開新造型，剪了耳下短髮並表示要以此迎接「新身分」，被讚新造型也駕馭得超好，超級漂亮。

隨著在《女兵日記》中的角色休息，小嫻也趁機安排台東小旅行，跟姊姊、姊夫出門走走，在度假氛圍薰陶下，平常低調的她，難得放鬆尺度曬出比基尼照，盡展渾圓美胸與零贅肉好身材，之後又換上水藍色女僕裝去海邊散步，短髮襯托出小嫻精緻的五官，完全看不出即將40歲，被大讚既性感又空靈，猶如「動漫女主角」，也很開心看到她自信開心生活。

而適逢七夕情人節，單身的小嫻，一早就貼出東台灣無敵美景，透露自己回台北前，迎接了美好的「七夕第一道曙光」，祝福眾人「能獲得生命中滋養自己的那道光，照亮自己也照亮別人」，還引了歌詞「愛是一道光如此美妙」，網友也紛紛祝她情人節快樂。

(中時電子報)