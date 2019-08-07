「但願人長久、千里共嬋娟！」台中市政府觀光旅遊局推出今天七夕情人節特別企劃，選定台中知名夜景勝地「台中大肚台地望高寮夜景公園」及「豐原公老坪觀景台」，各設置2座2.4公尺高、1.6公尺寬的心型意象，供遊客取景留念，並可讓情侶們於意象上繫掛愛情鎖，將兩人的愛戀絮語牢牢鎖在台中，讓中台灣這片美麗的夜景，見證彼此浪漫的愛情。

觀旅局長林筱淇表示，位於台中大肚台地的望高寮夜景公園，擁有地形上的優勢，視野良好可眺望台中市夜景，向東展望台中盆地市區天際線，向南眺望大肚溪及對岸的彰化平原，向西遠望台中港，為熱門觀賞夜景景點。

若問豐原人哪裡是最好的約會賞景景點，應該都會推薦公老坪觀景台，林筱淇指出，此處位於丘逢甲公園東側有大小兩平台，海拔約400公尺，地形變化大，可俯瞰豐原區及后里台地等，坐擁一整片美不勝收的美景，是豐原人觀賞夜景約會的秘密景點，也是遊客值得安排深度旅遊的景點。

今天七夕情人節，林筱淇歡迎各界不訪走一趟望高寮夜景公園或公老坪觀景平台，與情人一同掛上愛情鎖，在浪漫的夜景中留下屬於小倆口難忘的回憶，為維護安全，望高寮夜景公園派有保全24小時駐守，暑假期間每晚8時至凌晨2時亦有警察固定巡邏。

台中市政府觀旅局臉書粉絲團即日起至12日中午12時，只要上傳分享與心鎖合照，說明拍攝地點在哪並且對你所愛的人說出浪漫的話，就有機會獲得價值2000元的全聯禮，詳情請上「大玩台中-台中觀光旅遊局」臉書粉絲團(網址：http：／／bit.ly／2YFfhbW )查詢。

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