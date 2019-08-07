明天是父親節，但對住在花蓮玉里的阿正（化名）而言，要得到孩子說一聲「父親節快樂」，卻是奢求。面對孩子的重大疾病，以及龐大的醫療費，阿正心酸地說：「只要孩子有力氣寫張卡片，說聲父親節快樂，我就心滿意足了！」

阿正家是基督教救助協會「1919食物銀行」的受助戶。他與太太育有一對子女，靠在工地綑鋼筋做板模養活一家四口。10歲的女兒前年底連續多次感冒後，出現重心不穩、爬樓梯很吃力，睡覺時無法翻身等現象。阿正一直以為是感冒後遺症，未曾帶到大醫院檢查，直到去年底才被診斷出是「幼發型皮肌炎」。

阿正的女兒因全身乏力，需注射類固醇與自費打免疫球蛋白。持續追蹤半年，一個月的醫療費就高達10萬元。這對領日薪，做一天才有一天工錢的阿正而言，簡直晴天霹歷。

為了照顧全身無力、隨時會跌倒的女兒，阿正太太辭掉了穩定的居服員工作，改為打零工。為了多賺點錢，阿正每天早上5時就到公司開門，晚上最後離開，只為了能多積點工時，多賺點錢。但相對於龐大的醫藥費，這點錢根本杯水車薪。

得知此一消息後，玉里坪頂1919服務中心立刻為阿正申請了1919急難救助金。加上孩子的學校發動全校募款，以及各界捐款，勉強湊足了半年的醫療費。但今善款即將用罄，女兒的病還不知能否痊癒，讓阿正非常憂心。

阿正夫婦協助發放1919食物包已有多年，但女兒生病後，面對沈重的財務壓力，卻沒想到要申請。「因為還有許多人比我更有需要，應該把機會留給他們。」直到今年1月，救助協會花蓮社工看不下去，告訴阿正說，有了食物包後，每兩個月就可省下2500元，用在孩子的醫療費上。

雖不是大錢，但也不無少補，阿正這才提出申請。阿正說：「現在我最盼望的，就是女兒能趕快恢復健康。即使要拿我的命去換，我都願意。」

(中時 )