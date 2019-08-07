國民黨總統候選人韓國瑜競選團隊逐步到位，去年九合一選前就相挺韓國瑜的國民黨立委許淑華，在近期接任團隊副執行長，坐鎮北部辦公室。而今天適逢農曆七夕，她也在臉書獻上祝福，稱「祝大家七夕情人節快樂」。
去年在韓國瑜競選期間力挺韓國瑜選高雄市長的許淑華，在造勢時曾不畏寒冷，換上「神力女超人」裝，而讓知名度水漲船高。而在韓國瑜出線成為國民黨總統候選人後，即接任副執行長職務。據悉，競選團隊的台北辦公室地點，就設在國民黨中央黨部11樓。
許淑華今天在個人臉書放上一張圖，內容為南投市知名地標「天空之橋」(註：微笑天梯)，某對情侶擺出愛心POSE，並寫上祝賀詞。「祝大家七夕情人節快樂💕」。
PO文一出，3小時即吸引8千多位網友按讚，近5百多則留言，網友紛紛祝福許「情人節快樂」、「神力女超人，七夕情人節快樂！」、「圖中那個幸運的男生是誰？好幸福啊！」、「氣質優雅漂亮許委員，祝福有浪漫甜蜜情人節」。
(中時電子報)
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