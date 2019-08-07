一年一度的華語影壇盛事金馬獎上個月報名剛截止，據查今年陸片原有婁燁執導在國際影展表現突出的《蘭心大劇院》、胡歌主演入圍坎城影展的《南方車站的聚會》、王小帥執導入選今年台北電影節的閉幕片《地久天長》等好片報名，未料今早中國電影報報導，大陸國家電影局發布最新消息，表示：「暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。」

對於陸方表態，金馬執委會回覆：「如果屬實，當然遺憾。目前金馬獎已進入評審階段，各項金馬活動也會照常舉辦。」依照金馬競賽規章，現已進入初選評審看片階段，也就是說競賽已經開始，一切以作品表現為主，不會因為其他外力因素改變初選結果。

電影基金會董事長朱延平導演對大陸國家電影局公告內容的回應則是：「金馬獎是華語電影的重要活動，如果大陸影人這次無法來參加金馬獎當然令人遺憾，我們的大門從來沒有關閉過，希望儘快讓電影回歸電影，才是華語電影圈之福。」

至於陸片是否全面退出金馬？有業界知情人士透露，其實今年陸片報名量相當多，某次開電影相關會議時，有場不做會議紀錄的「會後會」，聊的就是本屆金馬獎狀況，現場也有金馬主管列席，該人士表示：「報名跟出席兩回事，大陸影人志在參加，出席沒把握，這個影展沒有任何政治因素，陸方網得住大魚也網不住小魚，金馬也是不管大小魚，好片唯一優先，金馬講究公平，是大陸影人創作的明燈。」

(中時 )