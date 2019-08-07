網友街訪民調。（圖／取自「批踢踢實業坊」）

2020總統大選近在眼前，不少民眾也熱衷在菜市場、夜市、車站、廣場等地，舉辦個人民調。韓粉孫先生經常直播做街訪調查，調查對象也多以婆婆媽媽等中年中年族群居多，普遍認知當是高雄市長韓國瑜票倉，結果卻與總統蔡英文多為平手，甚至小輸。網友笑歪，表示這樣的調查法，受限許多外部因素；今天才發現原來「蔡穩了」。

網友在PTT論壇發文，質疑道：「剛在水管上，看到有個韓粉桃園孫先生一直都有在做直播街訪調查，有菜市場或是車站或是廣場都有，在市場裡的婆婆媽媽老人居多，照理說韓應該大贏蔡，實際上調查了好幾個市場，都是小贏或是打平，而其他市場以外的地方，總體來看蔡稍微小贏。如果連市場這種韓的大票倉，都打到只剩小贏或是平手，韓是不是危險了？」

此外，該網友也強調：「他這種實際到街上調查有一定的參考性，意外的是柯（台北市長柯文哲）好像沒有像媒體民調的那麼高……」

文章一出，獲得熱烈迴響，有人打臉：「去年街訪柯＞＞＞＞＞＞＞＞丁，實際，柯＝丁，說街訪都老人取向顯然錯誤。」也有人指出：「你仔細看影片，拒訪率很高，問好幾個才一個肯幫忙」、「我反而覺得實際上街民調的代表性值得懷疑，特定地區特定時段加上採訪者露臉的影響，都直接指向受訪者不會真的是隨機分佈。」也有人大笑：「蔡穩了。」

(中時電子報)