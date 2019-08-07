「周家水餃」的餛飩餡皮不薄不厚搭上紮實肉餡堪稱絕配。（謝佳潾攝）

「周家水餃」老闆娘邱順英20餘年來堅持挑選上好前腿肉、搭配蔥以獨家比例調製完美肉餡包餛飩。（謝佳潾攝）

里港餛飩雖然很有名，但吃過長治「周家水餃」餛飩的饕客，幾乎都稱里港餛飩望塵莫及，老闆娘邱順英20餘年來堅持挑選上好前腿肉、搭配蔥以獨家比例調製完美肉餡，不薄不厚的餡皮搭上紮實肉餡堪稱絕配，而只賣生食的他們還會貼心地向客人分享怎麼煮最好吃。

有餐飲背景的邱順英，即使沒有拜師學藝也能自學如何包餛飩，她摸索4、5年後摸出專屬的「餛飩配方」，用軟Q有彈性的前腿肉做主餡，再搭上蔥以獨家比例調製保持鮮味，20餘年來她靠這一味闖蕩菜市場，不只家庭主婦愛向她買，更不時接到商家訂單。

她說，許多人講到餛飩就會想到里港，但長治周家包的餛飩也不差，不少客人更點名說比里港的好吃，所以他們不僅老顧客依舊、新客人也慢慢走進來。她強調，市面上很多餛飩不是皮太厚、料太少，就是料太多皮破掉，吃起來不僅不美還會走味，而周家水餃的餛飩就是「剛剛好」，不論外觀或口感。

她說，她雖只賣生食，但也會與客人分享怎麼煮最好吃，當中最重要的步驟就是餛飩下熱水前、一定要先用冷水洗過，如此一來不僅洗掉裹在餛飩外的粉，煮出來的湯頭也會比較鮮甜，只要加上芹菜、菠菜或蔥花，就很好吃了。

店名：周家水餃

地址：建國市場（屏東市公勇路、光明街交叉口）、麟洛市場（麟洛鄉中正路上、麟洛農會信用部正對面）

電話：0933621163

營業時間：上午7點、周一公休（建國市場）／下午4點、隔周休一（麟洛市場）

售價：1盒30元、4盒100元（1盒約13、14顆）

(中時 )