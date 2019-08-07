前內政部資訊中心主任施明德，遭檢舉在2009至2011年間移民署移民資訊組組長期間，承辦移民署入出境資訊系統、外網安全、電腦設備多項採購案，協助廠商綁標、圍標，並收受回扣數百萬。台北地檢署今依貪汙、政府採購法等罪起訴施明德、業者李奇申22人及龍雲數位整合公司、和範2公司，檢方並以施員涉貪情節嚴重，建請從重量刑。

檢廉據報，指施明德涉嫌自2009年起至2011年，利用任職移民署移民資訊組期間，承辦移民署入出境資訊系統7項採購案，收受回扣、協助廠商獲取標案，涉嫌圖利、行收賄等不法，經約談施明德、檢廉曾在2017年約談施明德後，以100萬元交保，但施未被調職，內政部長徐國勇上任後，免去施管理採購業務權限及擔任各項評委資格。

但廉政署另懷疑施涉嫌收受業者數百萬元回扣，協助廠商獲取標案，同時，施明德的親友帳戶，在外網安全節能終端設備購置案、電腦設備更新標案招標、得標前後，出現大量異常金流進出，懷疑是施洗錢。

檢廉今年4月間再度針對施明德親友住處、廠商等21處地點搜索外，並2度約談施明德，另約談施的洗錢親友、行賄的業者調查。

(中時 )