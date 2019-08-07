台大校長管中閔因任職政務官期間為媒體撰寫評論，遭監察院以違法兼職彈劾，公務員懲戒委員會上個月進行準備程序後，訂於本月19日下午公開辯論，由管及監察院代表當庭針對彈劾的法律爭點進行辯論，並開放民眾旁廳。

辯論庭的的法律爭點共有6項，包括銓敘部對於公務員兼差的行政規則有何拘束力，有無違反憲法保障的公務員言論自由等。

管中閔上次出庭準備庭時，強調他是懷抱著對司法的敬意出席此次準備程序庭， 希望在司法前面捍衛自己清白；他之所以必須站在這裡，就是去年1 月5日台大校長遴選委員會的遴選結果，這結果不為少數有權勢者所喜，因此對他政治抹黑。

他說，立法院用「退回預算」來要求教育部不接受遴選結果，更有 2次針對他的「跨部會諮詢專案小組會議」，以及北檢傳訊、監察院 調查，而監院通過對他的彈劾案，不過是所有政治追殺都不成功後的 另一次迫害。

管中閔說 希望在司法前面捍衛自己清白，否認違法兼職，並強調新的政治迫害 就是以「深文周納」與「羅織構陷」來入人於罪。

(中時 )