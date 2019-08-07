效力紅襪3A的林子偉與張育成所屬的印地安人3A對戰，2名台將同場較勁，林子偉表現相對亮眼。效力紅襪3A的「超級工具人」林子偉最近守備位置大風吹，前4戰分別擔任左外野手、游擊手、指定打擊、中外野手，今(7)日林子偉回到熟悉的內野游擊防區，手感還超火燙，敲出本季首轟之外還是雙響炮，個人包辦3分打點，助紅襪3A以5比4拿下勝利。

林子偉在剛加入紅襪時多以游擊手身分出賽，後來增加二、三壘等守備區域，以增加上場機會，之後更是「內外野兼修」，今年紅襪春訓林子偉曾以中外野手上場，目前除了一壘與捕手之外，其他守備位置都曾守備過，對於球隊來說是極好用的選手。

林子偉敲出本季首轟之外，還單場雙響炮。（截自PawSox推特）

今日林子偉回到熟悉的游擊手，不但連續5場比賽敲安，還敲出雙響炮，林子偉擔任先發第一棒，首打席就敲出本季首轟，助球隊先馳得點，接下來隊友同樣敲出2分炮，紅襪3A先取得3比0領先；林子偉第2局次打席，一壘有人的情況下林子偉再度開轟，單場雙響炮助球隊將領先擴大至5比0。

而同場效力印地安人3A的張育成同樣以游擊手出賽，可惜4打數沒有表現，還遭到2次三振，打擊率降至2成56，不過守備沒有發生瑕疵和失誤。最終紅襪3A以5比4擊敗印地安人3A，林子偉3支2都是全壘打，以短炮火力見長的林子偉來說，今日打擊實為大爆發，個人包辦3分打點，另有一次保送，打擊率升至2成61。

(中時電子報)