林姓民眾在臉書多個社團發表「蔡總統出訪友邦，華航機師直接將飛機往北京降落…」言論，法務部調查局認為林某此舉危害總統及國家安全，由資通安全處會同彰化縣調查站，將林某約談到案，並依煽惑他人犯罪，函送彰化地檢署偵辦。

據調查，林姓民眾是今年2月12日，在臉書公務人員退休協會等多個社團，以本名發表「蔡總統出訪友邦，華航機師直接將飛機往北京降落，臺灣所有紛擾問題一次解決。天佑臺灣」等言論。

調查局認為，將總統載往北京，是嚴重危害總統及國家安全的行為，林某的言論是公然煽惑華航機師或其他不特定多數人犯罪，調查局為確保國家安全及社會安定，防止惡意言論擾亂社會秩序，由資通安全處鎖定林某的IP位置，確定林某住在彰化，於是會同彰化縣調站將林某約談到案，並依煽惑他人犯罪，函送彰化地檢署偵辦。

調查局呼籲民眾，民主社會雖尊重並保障言論自由，民眾也不能煽惑他人進行違法行為，否則即涉「煽惑他人犯罪」，只要在臉書或網路有煽惑行為，即使沒有人執行也構成犯罪，請民眾不要以身試法。

(中時 )