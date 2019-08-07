台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」，昨舉行創黨大會。然而，卻被外界認為黨員有許多是市府成員、柯P團隊。對此，國民黨台北市議員游淑慧質疑，這是黔驢技窮，還是吸取市府資源來養黨？她也懷疑究竟這個黨能活多久？

游淑慧在臉書指出，柯文哲創立的台灣民眾黨，被發現黨員根本是由市府成員員、柯P團隊來充數。其中包括市府顧問蔡壁如、台北市觀傳局長劉奕霆、台北市產業發展局長林崇傑、市長室主任研究員李縉穎、北捷公司董座李文宗、研考會主委余家哲、市府秘書長張哲揚、交通局長陳學台、市府副發言人柯昱安、市府副發言人黃瀞瑩、市政府祕書長張哲揚、市政府參議陳慶安、文基會張益贍，甚至柯的隨扈！游淑慧諷刺表示，這是黔驢技窮，還是「吸取市府資源來養黨」？

游淑慧指出，2014年，柯文哲曾說從此公務員不必服務政治；2019年，柯文哲要公務員加入自己的政黨。2015年，柯文哲說台北市官員行政中立要有規範，明定「行政中立規範」，禁止北市首長請假助選！2019年，柯文哲卻要市府官員請假入黨。

游淑慧直言，這些創黨成員，每年要耗費台北政府超過2千萬人事費，若將市府官員和政黨捆綁一起後，從此首都市政將黨政不分。她也質疑這個黨能活多久？以市府團隊、藍綠叛將為本所成立的政黨，若無法在2020的大選有所斬獲，3年後、柯P任期結束，這個政黨的命運會如何？

(中時電子報)