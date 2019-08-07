國家圖書館今天表示，台北市王雲五基金會將珍藏多年的王雲五先生手稿全數捐贈給他們永久典藏，手稿數量龐大，計約2000件，為國家圖書館近年入藏最重要的名家手稿之一。

國圖表示，這次獲贈王雲五先生的各類寫作，如《岫盧最後十年自述》、《雲五手稿》、《四角號碼》、《雜詩文》、《中國目錄學》、《蔣先生傳》、《雲五先生英文稿自傳》、《游擊戰區施政》、《四角號碼圖書人名檢字法》、《文化的發展》、《我怎樣為商務印書館實施科學管理》、《八年的苦鬥》、《中外著者統一編排法》、《美國政治制度》、《宋元教學思想稿本》等。

王雲五是刻苦自學成功的典範，是一個傳奇。

他在幼年念過5年的私塾，後來也做過五金店的學徒，晚上自學英文。除了在同文館學過大約2年的英文之外，他從來沒有進過正式的學校。可是他18歲以後就在各個學校教英文和史地等課。19歲即任上海中國公學教師，胡適為其學生。

王雲五最為人津津樂道的是，花了3年的時間通讀《大英百科全書》。他其實是一個上至天文，下至地理，無一不學，無不通曉的人。他還自修數學、物理、土木工程和機械學，可是24歲卻又做了中國大學的政治學教授，並且自修德文和法文，所以紐約時報曾說他是一套「活的百科全書」。

王雲五讀書自學，勇猛精進，而且喜歡讀難讀的書, 就像演算難的數學題一樣，總要一而再，再而三的直到讀通為止。他身分證上的學歷是「識字」而已，可是他後來在政大任教，指導過許多博士生，老早是享譽中外的「博士之父」了。

對圖書館工作來說，王雲五先生另一個重要的貢獻是發明了「四角號碼檢字法」。在電腦發明以前，四角號碼是中文檢索最有效的辦法，不僅字典使用這樣的檢索，如雲五大辭典，許多典藏機構都以四角號碼檢索資料，國內圖書館多採四角號碼取中文圖書作者號，檔案管理也多是如此。另一個重要的例子是，軍中數量龐大的兵籍資料都是以四角號碼進行編排。

(中時 )