為響應健保署「厝邊好醫師 社區好醫院」分級醫療的推動，振興醫院今日與五個社區醫療群共計49家診所64位醫師，建立雙向轉診合作，並在院內成立「轉診中心」，每天保留300轉診號協助民眾轉診，凡經振興醫院社醫群轉診，部分負擔將可減免190元，較健保一般規定多50元。

振興醫院表示，在分級醫療照護概念下，民眾可以先行至診所就醫，讓診所的醫師優先處理，一旦有後續醫療需求時，再透過轉診至振興醫院就醫，診所醫師並可利用雲端系統得知病人狀況，讓國人的醫療也逐漸形成「以病人為中心、團隊照護」的模式。

振興醫院為了推動分級醫療及強化轉診服務，集結了各臨床科別的努力與相關單位的協助，包括擴點合作、平台建置、病人轉介等，並與醫院周邊五個社區醫療群包括士林、北投、蘆洲、石牌及左岸等，共計49家診所64位醫師，建立雙向轉診合作，讓民眾不論是在門診、急診或住院的醫療轉診時，都能獲得最良好的醫療照護。

振興醫院進一步指出，民眾可先到基層院所就醫，診所將視病情需要再轉診，一般轉診可免部份負擔140元，但凡經由與振醫醫院合作的社區醫療診所轉診，將可減免部份負擔達190元，未來將提供合作院所轉診專用掛號平台，每診保留至少2位名額，平均每日約可提供300名轉診保留名額，將視情況增加名額。

(中時 )