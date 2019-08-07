前MP魔幻力量主唱「嘎嘎」，昔日曾腳踏三條船重創演藝事業，當時其中之一的女主角「屁蛋妹」還怒譙嘎嘎是渣男，如今爆出不僅淪為小三之外，還跟正宮大打出手，甚至開出54萬的「分手費」。

根據《鏡週刊》報導，屁蛋妹和呂姓男子外遇曝光後，屁蛋妹不僅嗆聲正宮，甚至在臉書和IG上公開互罵，此外正宮更爆料屁蛋妹不僅不願分手，還不斷傳訊息威脅，說要傳裸照傷害家人，更逼迫老公打手槍然後錄影，將照片傳到臉書上，此舉讓正宮李小姐決定提告妨礙家庭、公然侮辱跟誹謗，未料上個月到基隆地檢署出庭時，李小姐看到屁蛋妹男友拿手機拍她，也同樣拿手機反拍對方，此時屁蛋妹竟一巴掌回擊，兩人便在公開場合大打出手。

此外正宮公佈屁蛋妹索討54萬元分手費的錄音，對話中呂男嗆聲：「威脅我什麼意思，說要我給妳54萬，不然要找人弄我妳什麼意思」，沒想到屁蛋妹竟回應，「你知道我分手費怎麼算嗎？你幹我一次9,000，我算你60天就好，所以算你54萬」，大言不慚的反應讓人傻眼。

(中時電子報)