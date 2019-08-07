蔡志陽在福建漳浦台灣農民創業園內，種出130多個品種花果，其中手指檸檬為珍希。(翻攝中國台灣網)

台灣青年蔡志陽7年前從嘉義到大陸創業，他帶了一箱果樹苗，在一片荒蕪的福建漳浦台灣農民創業園內，用心耕耘，短短幾年時間，他的果園已具規模，擁有130多個品種花果，其中手指檸檬最為珍稀，號稱是柑橘類水果祖先，一公斤叫價千元。

蔡志陽親自體現了兩岸交流，他是逐夢人，造夢人，圓夢人，對自己熱愛的領域激情滿滿，他的熱情、努力支撐著他，現想希望把在台灣的妻子兒女接到大陸一起生活，對家人少一點點虧欠。

東南衛視製作的《台青築夢季》第二季，介紹這位傳承家族基因的水果暖男蔡志陽。蔡來自台灣嘉義，出身於農業世家，平易近人，熱情洋溢；他衣著樸素，同一款買好幾件，黑、紅、藍都有，一看就知他不想浪費時間金錢，在物質享受上。

但，在實現人生夢想上，蔡志陽從不吝嗇，一直致力於新品種培育、改良及推廣。回憶7年前，他帶著一個集裝箱的果樹苗，來到福建漳浦縣，在一片荒蕪中用心耕耘，短短幾年時間，他的果園已經有了130多個品種的花果，最得意的作品是凝聚心血的手指檸檬。

手指檸檬。(翻攝中國台灣網)

手指檸檬是蔡志陽新近試種成功的澳洲指橙，又叫做澳洲手指檸檬。(翻攝中國台灣網)

手指檸檬是新近試種成功的澳洲指橙，又叫做澳洲手指檸檬，是柑橘類水果的祖先，距今至少已經1800萬年的历史，但它外形酷似手指，其貌不揚，打開來果肉一顆顆晶瑩剔透，有檸檬酸，也有柑橘甜，果粒像一顆顆小炸彈，瞬間引爆舌尖，也由於是珍稀水果，一公斤叫價1000元，是水果中的魚子醬。

不過，蔡志陽並不滿足於種出它，還努力地探索食用方法，從終端的口感來促進、改良源頭的種植。節目中，蔡把手指檸檬交給「料理界的魔術師」吳析瑞，兩位擁有匠心的人給主持人帶來無限感動。

在節目製作過程，蔡志陽儼然是當地人，和當地人一樣操著一口順溜閩南語，他了解漳浦美食、道地土菜，更結交了好朋友，尤其是阿傑，是他到漳浦結交的第一個朋友，兩人充滿兄弟情。

蔡志陽希望把在台灣的妻子兒女接到大陸一起生活。(翻攝中國台灣網)

更多台灣青年赴陸創業成功故事，可收看《台青築夢季》第二季，東南衛視7月23日起每周二晚21:20播出，海峽衛視8月1日起每周四晚22:13播出。

(中時電子報)