台南登革熱防治中心持續清查孳生源。（曹婷婷翻攝）

台南市8月6日新增1例二採確診本土登革熱，截至目前本土登革熱累計17例，新增病例為50多歲男性住安南區公塭里，7月18日四肢出現紅疹，7月21日再就醫住院治療通報，當時NS1陰性，8月6日二採確診，個案平日活動以住家公塭里及工作地安定區中沙里為主，感染源仍需調查，7月21日已針對個案居住地及工作地執行化學防治及加強孳生源清除。

台南市登革熱防治中心主任陳怡指出，安南區公塭里、安定區中沙里目前社區診斷都沒有其他病例，安南區在26周陽性率達60％以上有31里，到了31周剩下10個里陽性率超過60％以上，其中，公塭里偏高、達70％以上。

防治單位呼籲，今年第9號颱風「利奇馬」持續逼近，10號颱風「柯羅莎」也生成，可能夾帶豪大雨，請民眾檢查頂樓及陽台的排水孔有無阻塞，應儘速疏通，久未巡查房屋頂樓、陽台及地下室，請屋主檢視，以免成為蚊子屋，每周檢查天溝、屋後溝，若有植物生長代表可能堵塞造成積水，易產生隱性孳生源，全民一起孳清丶孳清再孳清，才能有效讓疫情消止。

(中時 )