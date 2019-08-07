大學考試分發入學管道今(7)日正式放榜，大學考試分發會統計，今年錄取率81.29％，創下分發管道自93年資料以來的16年新低紀錄，分析其因，應與甄試回流名額大幅下降有關。

根據大學考分會統計，今年考試分發核定名額有2萬4575名、繁星推薦及個人申請等甄試的回流名額僅1萬1名，導致總招生名額今年只有3萬4567名，而登記人數有4萬2604名，包含外加名額在內，最後錄取人數3萬4633名，7971名登記生落榜，錄取率81.29％，創16年來新低紀錄。

大學考分會主任黃信復指出，考分錄取率創10幾年來新低，主要原因是甄試回流名額驟降，才會導致總招生名額比去年大降14％，雖然今年登記人數也比去年少4％，仍稍造成僧多粥少情況。

黃信復表示，今年因為錄取率低，考生錄取志願序比以往辛苦，過去約平均在第27個志願就錄取，今年平均要到第30個志願，且平均考生填了60個志願，比去年的54個志願還多，也有約18.12％的考生填滿100個志願，呈現考生今年都較謹慎。

至於缺額方面，黃信復則說，今年各校系缺額僅287名，缺額率0.87％，比去年的0.9％略降，也比106學年的3488名缺額還少許多；其中，今年只有9個學校的分發有缺額，而稻江科技暨管理學院去年單招，今年恢復聯招，但缺額有233名，占整體44.3％，其他缺額分布其他公私立大學，黃信復說，有部分缺額是音樂系，占整體缺額11％。

(旺報 )