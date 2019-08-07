婦聯會主任委員雷倩昨(6)日深夜於臉書發文，表示今日9:30將再度走上司法戰場，為婦聯會求生存、求發展、爭名譽，進行行政不服的準備程序，在黨產會處處打壓下進行反擊。

雷倩在臉書上表示，上個月12日總統蔡英文在哥倫比亞大學大讚台灣民主法治的成就，直說台灣成為世界各國民主轉型的標竿。雷倩指出，身為一個在台灣成長、美國求學的前僑胞，蔡英文這席話應該讓她熱淚盈眶、感動不已，但在現實的比對下卻反而讓她明白更可怕的事實。

蔡政府執政三年多來，以「轉型正義」之名，運用立法多數與對法律制度的嫻熟，通過了黨產條例、促轉條例、政黨法，設立了黨產會、促轉會等機構，「依法」剝奪了人民憲法保障的財產權、集會結社自由、倒置了舉證責任，儼然成了「綠色恐怖」。

雷倩表示，今年3/19黨產會在訴訟尚待審判之際，直接判定婦聯會的99.3%財產為不當取得，要求將其財產388億沒入國庫。婦聯會於4/18申請停止執行獲准後立刻在4/23提出行政命令不服進行反擊，而今日將是行政命令不服的第一次準備程序，婦聯會與黨產會將正面對決、直球迎擊綠營東廠！

(中時電子報)