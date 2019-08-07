《朝日新聞》報導，日本埼玉縣秩父市7月下旬有民宅遭黑熊入侵，黑熊不僅破壞了家具等，還強行拉開冰箱的門，連冷凍食品都全被吃光光。秩父地區這幾年春天至秋天熊出沒的情形增加，但闖入民宅的情況實屬罕見。

秩父市生活衛生課指出，該市浦山地區的1名獨居女性的住宅7月28日晚間至隔天清晨遭黑熊入侵，熊強行拉開冰箱的門，連冷凍食品都全部吃掉。熊看似從玄關離開的，但從哪裡闖入的尚不清楚，有可能是從窗戶進屋的。

女性的住宅離森林很近，幾天前也曾有人看到熊。有附近鄰居說，曾聽到熊敲打房屋牆壁的聲音，因為太害怕了而到附近的女兒家避難，所幸平安無事。

秩父市已在附近設置陷阱，並請求獵友會來協助獵捕黑熊。秩父市生活衛生課指出，今年其他地區也有不少人通報說看到熊接近住宅區，但已好幾年沒聽說熊闖進住宅了，因此很有危機感。

居住在山林的亞洲黑熊，春天至秋天時行動會變活躍，去年埼玉縣內共發生34起熊出沒的事件，今年至6月底共有16件，因此該縣呼籲登山、健行、溪釣的遊客要提高警覺，注意安全。

(中時 )