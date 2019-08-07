「丸の内OLレイナ」雖多帶口罩入鏡，但甜美嗓音加上曼妙身材，依舊吸引網友點閱。(圖／翻攝自IG)

日本正妹YouTuber「丸の内OLレイナ」，頻道擁有超過50萬人訂閱，平時常分享男女日常生活影片，雖然她都帶著口罩入鏡，但甜美嗓音加上曼妙身材，依舊吸引網友點閱，不過近日網路卻流傳2部她主演的「18禁影片」，過程中還發出嬌喘聲，大膽作風震驚外界。

平時也是一名OL的YouTuber「丸の内OLレイナ」，常分享男女日常互動影片，包括同居生活、比腕力、健身訓練等，人氣相當高，不過有網友在PTT爆料，知名色情網站竟出現2段她的私密影片，總長1小時，影片中她和另一名女子互摸，還直接脫光，讓對方摸她的私密處，期間還不斷發出嬌喘聲，大膽作風讓人超震驚。

據了解，這2部影片本是「隱藏版」，需付費才能觀看，卻意外流到色情網站，給所有人免費看，讓大批網友直呼「賺到了」，不過影片中主角到底是不是「丸の内OLレイナ」，目前仍未獲得證實。

(中時電子報)