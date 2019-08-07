「雷根」號航母駛入南海

就在美中貿易戰延燒，雙方緊張升高之際，美國海軍「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母周二穿越有主權爭議的南海，以展現美國的軍事肌肉。

美國海軍讓菲律賓軍事將領，官員和媒體記者上了這艘核動力航母，觀看戰機彈射起降。據美聯社報導，「雷根」號搭載了約70架F/A-18戰機，偵察機與直升機，正在前往馬尼拉進行港口訪問途中。

(中時電子報)