美陸緊張 雷根號航母開進南海 10:582019/08/07 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國海軍「雷根」號航母5日進入南海，一架F/A-18E戰機降落甲板的畫面。（美國海軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「雷根」號航母駛入南海 就在美中貿易戰延燒，雙方緊張升高之際，美國海軍「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母周二穿越有主權爭議的南海，以展現美國的軍事肌肉。 美國海軍讓菲律賓軍事將領，官員和媒體記者上了這艘核動力航母，觀看戰機彈射起降。據美聯社報導，「雷根」號搭載了約70架F/A-18戰機，偵察機與直升機，正在前往馬尼拉進行港口訪問途中。 (中時電子報) #南海 #美國 #航母 #菲律賓 #貿易戰 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸2航母當打手 075艦3萬噸就夠了 11:422019/07/08 軍事 逐出南海解放軍 菲要美第7艦隊全員出動 11:102019/07/09 軍事 不甩陸對台動武說 美艦穿越台海 08:212019/07/25 軍事 6艦越宮古海峽 陸將建第二航母編隊 00:302019/08/04 軍事 陸002艦趕10月服役 海試曝技術問題 08:562019/08/07 軍事 軍事熱門新聞 陸002艦趕10月服役 海試曝技術問題 - 海軍 ‘96台海危機比較近日共軍演習 陸媒：現在5天解決 - 軍事 高速如同隱形 蘇聯為何打不到美SR71黑鳥戰機？ - 軍事 美陸緊張 雷根號航母開進南海 - 海軍 愛因斯坦如何推動原子彈計畫？ - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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