食藥署今（7）日表示，中秋節即將到來，即日起將針對「月餅等食品製造業」、「中秋應景的生鮮」、「燒烤店等餐飲業」，同時啟動全國性的中秋節複合式稽查。

食藥署說，中秋節為國內重要傳統節慶，親朋好友團聚賞月、享用月餅及烤肉已是國人歡慶中秋不可或缺的重要元素，本次稽查重點分三部分。第一，針對月餅及其餡料食品製造業，將查核食品業者登錄、產品責任險投保、食品良好衛生規範準則實施情形及產品標示。若有提供網購產品者，將查核定型化契約。

第二，針對中秋應景食品，各地衛生局將派人至各通路，抽驗中秋應景食品，包含禽畜水產品及其加工品、生鮮蔬果及其加工品，以及其他應景食品或食材，如烤肉醬料、配料等，檢驗產品符合食品安全衛生管理法之符合情形。

第三，由於台灣人喜愛於中秋節食用烤肉食品之特性，又至燒烤店聚餐，可免除整備食材的麻煩，因此將特別稽查中秋應景餐飲業，如燒肉店、烤肉店及火烤兩吃店，查核業者的食品業者登錄、產品責任險投保、食品良好衛生規範準則實施情形。

(工商 )