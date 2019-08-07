今天是浪漫七夕，話說八月份也是深澳漁港小卷產季外，新北市府推出深澳兩情相繾卷活動，整個8月份深澳漁港充滿浪漫氛圍！港區餐廳也趁著活動推出情人節限定套餐，農業局誠摯地邀請您來深澳浪漫一夏，體驗深澳漁港的不一樣的浪漫風情！

「LOVE裝置藝術」。（圖取自新北市漁業處官網）

位於新北市瑞芳區的深澳漁港，鄰近基隆嶼、彭佳嶼等天然漁場，有著臺灣數量最多的娛樂漁船及最蓬勃的漁業產業，另外也臨近象鼻岩、酋長岩等特殊地景。

象鼻岩外型像大象鼻子在喝水，近年來成為熱門景點。（新北市觀光旅遊局提供）

8月份以情人節為主題，港區設置情人節氛圍裝置藝術，如海天步道光雕調整為粉色系，魚骨頭裝置藝術也化身鵲橋，整個漁港充滿浪漫氛圍！瑞芳區漁會也與深情海岸海景餐廳合作，在8月7日推出「深情久久久」及「深情ㄧ生一世」兩種情人節限定套餐，餐點以在地漁鮮及農特產為主要食材，如深情小卷、海鮮拼盤、酸甜梅汁山藥等，早預定有機會安排景觀座位，讓您邊品嚐在地美食邊欣賞漁港浪漫風情！

情人節拍貼機。（圖取自新北市漁業處官網）

此外，8月7日起至8月31日，情人們不論是在海天步道上「艾勒夫魷」公仔前，拍出「魷」你「魷」我的兩人世界，還是在「LOVE裝置藝術」前，拍出囊括九份山景及深澳海景的「海」誓「山」盟，亦是在魚骨鵲橋前，拍出神話故事中牛郎織女相遇鵲橋的神仙眷侶，只要在前述地點拍照打卡，即可至港區深情海岸餐廳免費使用「深澳兩情相繾卷」情人拍貼機，讓美好回憶永遠留存！

(中時電子報)