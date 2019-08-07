行賄海巡官員欲走私私菸1000箱 餐廳老板判囚1年8月定讞

林偉信／台北報導

在台東經營餐廳的陳姓男子4年前透過友人介紹，打算以30萬到40萬元的代價行賄海巡署東巡局官員，走私1000箱的私菸；最高法院維持二審判決，認定陳男以提供金錢欲利用東巡局官員不為查緝走私香菸，危害情節重大，將他判囚1年8月及罰金20萬元定讞。

判決指出，陳男為避免從台東海岸私自輸入香菸遭查獲，損及其利益，2015年9月18日晚間，他透過友人介紹東巡局司法組金姓組員，並邀約對方到他經營的餐廳商談，打算行賄金男以規避查緝，金男未當場明確拒絕。

同年9月22日晚間陳男再度邀約金男到餐廳用餐，席間明確向金男表示要從台東走私香菸，將以私菸每箱300元到400元、共1000箱、總計30萬元到40萬元向金男行賄作為不查緝的對價，金男未置可否，廉政署據報前往查緝報請檢方偵查。

花蓮高分院認為陳男為走私私菸，先後2次以提供金錢的方式欲利用東巡局官員不為查緝，他的行為汙損公務人員的廉潔，其危害情節極為嚴重，且犯後亦未見其悔悟，將他依行賄罪判刑1年8月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )