未來蘋果iPhone與iPad等用戶恐無法再用臉書Message與What's app等通訊軟體語音通話？據美科技媒體《The Information》6日報導，蘋果公司未來可能改變作業系統，限制臉書的Messenger與WhatsApp語音通話功能。

根據路透社引述《The Information》報導，蘋果是想限制即時通訊軟體的背景接入功能。這些被點名有通話功能的APP，即使沒有在使用中仍會在後台運作，使得即便系統可能仍在在執行數據蒐集等其他任務時，這些APP可以更快接通語音通話。

據報導，蘋果的舉動將迫使這家社交媒體巨頭重新設計其消息應用程式，並引用了兩位熟悉此事的人士，並補充稱這可能會對WhatsApp產生重大影響。WhatsApp一直在以各種方式使用網路語音通話功能，包括程序運用端到加密端。

而據美媒《CNBC》報導，雖然臉書旗下的Messenger、WhatsApp在歐洲等地非常流行，但在以iPhone為主的美國市場中，臉書未能占優勢；臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）認為，蘋果將iMessage作為iPhone的預設通訊軟體，讓未來正靠著Messenger與WhatsApp增進公司成長的臉書，其最大的競爭對手是蘋果的iMessage。

(中時電子報)