王功漁港6日傍晚發生一件離奇火警，停靠在岸邊膠筏漁船突然燃燒起來。（吳敏菁翻攝）

王功漁港6日傍晚發生一件離奇火警，停靠在岸邊膠筏漁船突然燃燒起來。（吳敏菁翻攝）

吳敏青攝

吳敏菁／彰化報導

漁船怎會自燃了？王功漁港6日傍晚發生一件離奇火警，停靠在岸邊膠筏漁船突然燃燒起來，幸好，海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所值班人員以監視系統監控港區時發現不尋常火光，緊急立即派員攜帶滅火器前往控制火勢，並通報芳苑消防分隊到場協助，船主趕赴現場看到傻眼，太詭異了，「是誰搞鬼啊？停了1天沒出海捕魚，漁船怎會燒起來？」

海巡署中部分署第三岸巡隊指出，火警發生在6日下午17時20分，因失火膠筏船身多為木頭及膠管組成，都屬易燃品，船上塑膠網具更是助長火勢竄燒，一度無法控制

，後經芳苑消防分隊到場與王功安檢所人員合力滅火，才順利將火勢撲滅，火勢迅速控制，未擴及其他船筏，沒有造成更大災損，後續交由芳苑消防分隊鑑定船筏失火原因。

失火船主感謝海巡人員即時救援，納悶地說5日出海捕徐後，就將船停靠在該處在港區，沒有想到竟然起火燃燒，不知是不是得罪哪位兄弟了，還是有人搞鬼？趕緊來拜拜。

第三岸巡隊表示，第三岸巡隊也是首度碰到無人漁船起火事件，但是夏季天氣嚴熱

，民眾要隨時注意防範火災，為維護民眾生命財產安全，若於海岸或港區發現失火情事，請撥打海巡署「118」免費服務專線，將全力協助及救援。

(中時 )