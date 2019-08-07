法務部廉政署7日舉辦「聯合國反貪腐公約專題學術研討會」，法務部長蔡清祥致詞時表示，政府機構廉潔評估在國內是一項比較新的嘗試，要客觀的評估一個政府機關的廉潔程度並非易事，因此更需要以紮實的學術研究作為基礎，希望透過這項做法，日後可以帶動政府機關積極追求廉潔的風氣。

蔡清祥表示，聯合國大會於2003年通過「聯合國反貪腐公約」，指導並提供各國政府反貪腐之法制及政策，台灣身為國際一員，在2016年9月7日公布自主承諾履行上開公約規定，由法務部積極協調各部會通力合作、全盤檢討，在2018年3月公布「首次國家報告」，也邀請國際透明組織前主席等5名專家組成國際審查委員會，在同年8月舉辦國際審查會議，主動接受國際檢驗，台灣推動反貪腐工作的積極程度及決心，也受到國際審查委員的高度肯定，政府做的這些努力，就是要讓世界看見廉能的台灣。

蔡清祥說，去年8月聯合國反貪腐公約國際審查會議，國際專家提出47點結論性意見，這份名為「台灣的反貪腐改革」的意見，是台灣近幾年在預防及打擊貪腐面向的全面檢視，其中提到包含加強對私部門貪腐的重視、強化公民社會參與、推動政府機構廉潔評估、將幼兒園及小學廉政教育納為教育核心任務等，都是需要再進一步努力的課題，除此之外，也包含對健全揭弊者保護法制、強化洗錢防制及沒收、持續加強國際合作交流等提出建議。

此外，揭弊者保護法制，歷經多年的草擬、研商，已送請立法院審議，並在今年6月完成了立法院政黨協商程序。亞太防制洗錢組織（APG）也在上個月，正式發布第三輪相互評鑑報告，台灣獲得「一般追蹤」等級成績，這段時間，政府仍繼續努力，希望確保最終確認名列「一般追蹤」名單。

蔡清祥強調，政府機構廉潔評估在台灣是一項比較新的嘗試，要客觀的評估一個政府機關的廉潔程度並非易事，需要統合許多面向的資訊，也要為各種不同業務領域的政府機關全盤考量，因此更需要以紮實的學術研究作為基礎。希望透過這項做法，日後可以帶動政府機關積極追求廉潔的風氣。

廉政署聯合國反貪腐公約專題學術研討會共分4個場次，分別以「貪污犯罪所得之認定與沒收」、「公、私部門揭弊保護」、「私部門預防貪腐機制」、「政府機構廉潔評估」等主題，由專家學者進行研討。

(中時 )