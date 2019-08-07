阿里山管理處亦結合長期合作店家，包括黑豆桑、阿里山賓館、日興堂喜餅等，規劃豐富的結婚賀禮贈送給新人們。（觀光局提供）

今天是一年一度的七夕情人節，交通部觀光局辦理「阿里山神木下婚禮」記者會，宣布今年的阿里山婚禮將於10月19、20日在阿里山香林神木平台盛大舉行，今日下午2點開放報名，限量15對海內外新人參加，至9月15日截止。另舉辦婚紗攝錄影比賽，即日起開始徵件。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處迄今舉辦的「阿里山神木下婚禮」邁入第13年，已累計兩百餘對海內外新人在神木下見證愛情並共誓攜手相伴一生，今年也推出一系列活動，包括神木下婚禮、星光下婚禮、尋找一代木照片、浪漫店家、婚紗攝錄影比賽、鄒族婚禮體驗等。

觀光局表示，今年阿里山神木下婚禮將於10月19、20日在阿里山香林神木平台舉辦，今年特別推行愛情長長9999等方案，除讓新人們參加神木下婚禮外，亦能體驗一系列浪漫遊程，如手作團茶、共食創作的情人套餐、手作甜點DIY、鳥籠下午茶體驗等，更有獨具原民特色的鄒族傳統婚禮體驗。

阿里山管理處亦結合長期合作店家，包括黑豆桑、阿里山賓館、日興堂喜餅等，規劃豐富的結婚賀禮贈送給新人們，以期新人來到千年神木下許下愛的誓約，攜手相牽與子偕老，也象徵新人間永恆的愛。

此外，為營造浪漫阿里山婚拍的氛圍，透過幸福洋溢的婚紗照分享，宣傳阿里山天然的景觀與魅力，阿里山管理處今年擴大舉辦「在阿里山看見愛」浪漫婚紗攝影比賽。本次活動分為「婚紗攝影組」及「短片創作組」兩組，徵件時間從即日起到10月25日止。

(中時 )