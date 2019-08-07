日前人民幣兌美元匯率突破「7」的整數關口，對此美國財政部6日將大陸列為「匯率操縱國」。中共黨媒人民日報7日刊文痛批美方，這種損人又害己的行為，不僅會嚴重破壞國際金融秩序，最終會自食其果。此外，美國媒體和經濟學家也認為，大陸並不符合「匯率操縱國」的標準，並稱美國此是重大的決策錯誤。

人民日報刊登以「亂貼匯率操縱國標簽 終將自食其果」的文章。內容指出，美國一手在全球揮舞關稅大棒，造成眾多國家匯率大幅波動，另一手又到處亂扣「匯率操縱國」的帽子，逼迫相關國家接受美國所謂「合理匯率」。這種肆意妄為、顛倒黑白的做法，是任性的單邊主義和保護主義行為，體現了美方一貫的霸道和蠻橫。

文章表明，人民幣匯率為何會破「7」，稍有常識的人都不難理解。8月1日，美國方面聲稱將對3000億美元大陸輸美商品加徵10％的關稅，此舉嚴重違背陸美兩國元首大阪會晤共識，挫傷市場對陸美經貿摩擦緩和的良好預期，成為人民幣匯率波動的導火索。這種匯率波動是由市場力量推動和決定的，沒有任何力量能夠隨意「操縱」。

作為一個負責任的大國，大陸多次重申不會搞競爭性貶值，不會將人民幣匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動。美方給大陸貼上「匯率操縱國」的標簽。奉勸美方尊重市場規律，不要制造任何可能導致陸美經貿摩擦升級的事端。

對於美方將大陸列為「匯率操縱國」，美國媒體和經濟學家卻持不同看法。美國《華盛頓郵報》認為，大陸在市場上一直保持謹慎。該報在報道中援引金融公司「經濟決策」首席經濟學家和策略師西奈的觀點稱，將大陸列為「匯率操縱國」是「重大的決策錯誤」，人民幣對美元匯率近日有所下跌並「破7」是市場力量作用的結果，符合客觀經濟規律，並非大陸政府刻意干預，美國財政部長姆努欽的言論完全是政治性的。

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(中時 )