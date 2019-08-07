醫療團隊與陳振榮夫婦一家，以及小林村村民一起在八八風災十周年前夕切蛋糕慶祝重生。（馮惠宜攝）

「兩個孩子給我活下去的勇氣」，莫拉克颱風造成高雄小林村滅村悲劇，52歲的陳振榮夫婦當時痛失3個孩子，為了把孩子生回來，雖然罹大腸癌，加上太太高齡，倆人多次不孕症失敗，終於在不孕症權威李茂盛協助下於2年10個月前生下雙胞胎兄弟，值88風災十周年，夫妻倆和小林村村民一起到台中茂盛醫院，感謝醫療團隊給夫妻倆活下去的勇氣，活潑的慶君、慶旺就是小林村重生的禮物。

陳振榮夫妻帶著兩個孩子和小林村村民搭車到台中茂盛醫院，除感謝李茂盛4年前為他們公益進行不孕症治療，也帶來家鄉的伴手禮，展現小林村災後10年居民走過悲痛努力重建的成果。

陳振榮回憶2子1女在莫拉克風災中喪生，他和太太悲痛萬分，一直想把三個孩子生回來，但太太歷時5年來遍尋名醫、歷經6次試管，全告失敗！直到4年多前透過熱心的紀錄片導演羅興階居中聯繫，終於找到李茂盛幫陳太太施行第3代試管療程，經過一年多的努力，隔年就產下雙胞胎，成功達成把孩子再生回來的心願！

李茂盛說，「當時陳太太因子宮外孕剪掉輸卵管，加上年42歲的高齡，卵子已老化，全世界的平均懷孕率只有5％，加上陳先生罹患大腸癌，後來安排陳太太進行5次採卵，獲取32顆胚胎，從中培養出17顆囊胚，挑選出3顆正常胚胎，最後拿出2顆做植入，終於讓陳太太一舉喜獲雙胞胎！醫院也一直為陳太太冷凍保存剩下的唯一1顆胚胎，所以她可以再拼一個孩子！」。

陳振榮則表示，要不要再生個小孩？這要尊重太太的想法。他也感謝醫師讓他重生了二次！」他也說兩個孩子很像過世的老大、老二，不但長得像，壞脾氣也很像，兩兄弟讓他有活下去的勇氣」。

(中時 )