曾治豪(圖左二起)、樓心潼、林吟蔚、黃鐙輝一同上節目分享和父親的點滴。(圖／年代提供)

《MUCH金點秀》8日將播出父親節特輯，邀請曾治豪、樓心潼、林吟蔚、黃鐙輝分享和父親之間的點滴，感人氛圍令眾人數度哽咽泛淚。其中曾治豪提及網民譙他在父親賀一航告別式隔天照常上工，「你爸都走了，還有心情賺錢」？讓一旁黃鐙輝聽了相當憤恨不平，由於他在父親告別式當天正出外景，僅請假一小時，無法完整送父親一程，讓他特別感慨演藝人的辛酸血淚。

歷經喪父之痛兩個月的曾治豪，透露父親生前都會傳一大堆「長輩圖」給他，爸爸過世後，通訊軟體一片寂靜，而他也說到爸爸告別式隔天照常上工，卻被網友痛罵，讓他無奈不已，他表示父親曾告訴他藝人無論遭遇任何事，都要繼續在舞台做該做的事，因此當時駐唱的店家問他要不要請假，他一口回絕，因為他牢記著父親曾經的話，並珍惜每一次的演出機會。一旁的黃鐙輝則是對網民的評論感到相當痛心，他表示父親告別式當時他正出外景，僅向製作人告假一小時回家祭拜，來不及送父親火葬便急忙趕回工作崗位，還得賣力在鏡頭前搞笑，句句道出了演藝人的不容易，讓人格外傷感。

林吟蔚談及父親安迪時，提到右肩上與父親相同的牡丹花刺青，她表示這象徵她將父親一肩扛起，想給他好日子過的意涵，但如今父親的離去，讓刺青成了她回憶父親的媒介。而從小由母親獨自扶養長大的樓心潼，提到奶奶的去世才讓父母又有了聯繫，所以近兩三年她才與父親互動，其中更談到她在一次夢見象徵長輩出事的掉牙齒夢境後，父親正好出車禍，看見父親受傷照片後的她淚流不止，但也因此讓她明白自己是愛著父親的。

(中時電子報)