香港反對修訂《逃犯條例》風波持續不斷，並演變成多場的衝突事件。大陸國務院港澳事務辦公室及中聯辦周三（7日）於深圳舉行座談會，港澳辦主任張曉明在開場發言時表示，修例風波已持續60天，情況愈演愈烈，並形容香港正面臨回歸以來最嚴峻局面。

會上指出上一次類似座談會在2014年8月舉行，當時尚未發生「佔中」活動，惟今次座談會在社會不安定情況下舉行，並指香港示威中出現的暴力活動愈演愈烈，社會波及面愈來愈廣，中央高度關注當前局勢，從戰略和全局高度研判及部署，近日更透過港澳辦召開記者會及吹風會，表達中央的立場態度和基本看法。會上又指，是次座談會把話說得更透一些，打開天窗說亮話。

有建制派在會前指，若繼續動亂，並上升至觸碰到一國兩制底線會很危險，呼籲各界若想堅持一國兩制就要「停一停」，並對此時成立獨立調查委員會是否能解決問題，抱有很大懷疑。

據悉，500名港區全國人大、全國政協委員、省級政協委員及立法會議員，均有出席這次座談會。

(中時 )