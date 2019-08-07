美國一艘航空母艦6日航行駛過有主權爭議的南海地區，美國之音報導，美國海軍一名指揮官表示，美國軍事力量的存在，幫助提供促成相關主權聲索方進行外交對話所需的安全與穩定。

美國核動力航母「羅納德•雷根號」（USS Ronald Reagan）6日在前往菲律賓首都馬尼拉的途中航行通過了有爭議的南海水域。據美聯社報導，美國海軍邀請一小部分菲律賓軍方將領、官員和記者登上了「雷根號」航母。

「雷根號」航母打擊群指揮官卡爾•托馬斯少將在接受美聯社等媒體採訪時表示，美國軍事力量的存在，有助於提供各聲索方進行外交對話解決爭議所需的安全與穩定。

卡爾•托馬斯少將說：「目前有非常完善的國際法，那就是聯合國海洋法公約提供的保障。我認為我們希望的是，人們能夠遵守國際法並且通過我們在這裡的存在，能夠促進有關各方展開溝通，我們給自己的定位不是選邊站的軍隊，我們認為各方都應該遵守國際法，我們的存在使得我們能夠提供展開討論所需要的穩定和安全。」

此外菲律賓總統發言人帕內洛6日向外界透露，菲律賓總統杜特蒂或將於不久後與中國國家主席習近平會面，討論南中國海仲裁案。

美國多次在南海地區進行「航行自由行動」，美國國防部長艾培斯4日出席澳美部長級協商會議時，重申了美國實施航行自由行動的立場。他說：「美國將持續在國際法允許的任何地方飛行、航行和活動。」

由於美國於上週五正式退出了《中程導彈條約》。艾培斯在雪梨期間還對外界表示，他希望美國能夠在亞太地區部署中程導彈。有推測認為，澳洲可能被要求部署這些導彈，但被澳洲總理莫里森否認。

莫里森表示，澳洲方面沒有接到美國這樣的請求，並且承諾如果未來收到這樣的請求，澳洲方面也會拒絕。

(中時 )