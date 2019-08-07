王志偉／花蓮報導

花蓮女手指卡戒潰爛化膿 消防員斷戒救指(王志偉翻攝)

「手指已經腫脹，再慢些，可能就要截肢了⋯⋯」一名家住瑞穗鄉的36歲溫姓女子，戒指卡住手指數日，今早發現手指情況惡化，已出現潰爛、長膿、發出異味，雖就醫，但因戒指為鋼戒，材質堅硬，轉往玉里消防隊求救，以小型刻磨機，慢慢研磨破壞戒指，總算將戒指拆下，險些遭截肢，讓女子事後仍餘悸猶存。

溫女到玉里分隊後，發現戒指已造成一環狀、深度0.5cm傷口，立即以生理食鹽水沖洗、清理傷口並使用紗布覆蓋避免感染，在具有拆除戒指經驗的小隊長王文虎指揮下，先使用小型鐵片插入戒指下方，保護溫女手指，再以小型刻磨機磨細及切斷其戒指結構，經過近半時，破壞戒指主要結構，再以尖嘴鉗將其扳開、拔除。

消防隊員建議溫女把握時間，趕緊前往大醫院救治，溫女不斷的感謝消防人員協助脫困，即時避免可能截肢的結果。

花蓮縣消防局長林文瑞今天表示，戒指或其他物品卡在手指上，超過8小時可讓組織、神經線及血管壞死，由麻痺、疼痛變成失去感覺，當手指完全發黑時，更有截肢的危險。如有卡住拔不下來，應盡早冰敷減少腫脹，並使用潤滑液體嘗試摘除，如無法順利脫除時，不可強行脫除易造成二度傷害，應盡速就醫處理，協助脫困。

(中時 )